Анкара, , 13:47 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «В 2019 году по морю до Европы добралось около 28 тыс. нелегальных мигрантов, по суше — 4 тыс. В общей сложности в Грецию попало 32−33 тыс. человек. Мы задержали 254 тыс. мигрантов. И пока мы ведём такую борьбу, Греция высылает некоторых из них обратно, вернее, выпихивает. Греки задерживают их на сухопутной границе и отправляют обратно к нам, и среди них не было ни одного гюлениста. При том, что в течение 2−2,5 лет в Грецию их сбежало около 8 тыс.»

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «В 2017 году мы задержали 175 тыс. нелегальных мигрантов, в 2018 — 268 тыс. В это же время растут и цифры депортированных нами в свои страны. В 2018 году таковых было 52 тыс. В 2019 году их уже больше 24 тыс. Из 254 тыс. задержанных в этом году только афганцев 105 тыс. В 2018 году их было 100 тыс. И из них мы депортировали 28 тыс., сейчас же — 36».

Министр добавил: «С 31 декабря 2016 года в Турции не было крупных терактов, хвала Аллаху. Хотя угрозы нашим городам были самые серьезные. С попытки государственного переворота 15 июля 2016 года мы стали вести совершенно новую политику в сфере безопасности. Наши операции внутри границ и за их пределами — просто чудо, я бы сказал, что каждая из них даёт пощечину событиям 15 июля».