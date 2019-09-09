Анкара, , 13:15 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу напомнил о том, что Турция направила в страны Европы ряд требований об экстрадиции, главным образом, по обвинению в терроризме, и заявил: «По нарушениям общественного порядка или наркоторговле удовлетворяется где-то 85% наших запросов. Но, когда мы говорим о терроризме, то всего 3%.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Мы не смогли использовать потенциал Интерпола для розыска сторонников Фетхуллаха Гюлена. Если у нас со странами есть двусторонние соглашения о выдаче, то мы заходим через их механизмы. Интерпол все ещё не признает гюленистов террористами».

Министр добавил: «В Европе есть и те, чья позиция в вопросе борьбы с терроризмом тверда. Например, такова Великобритания, особенно, что касается Рабочей партии Курдистана. Германия в последние 2−3 года активизировала борьбу с ней, однако не могу сказать того же по поводу движения Гюлена. У них в его отношении другие точки зрения, но они не дают просочиться проявлениям более позитивного подхода.»