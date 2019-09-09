Архангельск, , 12:53 — REGNUM Архангельская областная избирательная комиссия подвела итоги единого дня голосования — накануне в регионе состоялось 17 избирательных кампаний, на которых замещалось 68 депутатских мандатов. Средняя явка составила 18,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Выборы прошли без замечаний. У нас были небольшие кампании, но явка почти 19 процентов — средний показатель по стране. Как всегда, в процессе голосования достойно себя показала Новая Земля, где явка составила 74 процента. Также хорошо проголосовали Северодвинск (23 процента) и Приморский район (24 процента)», — отметил на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Игорь Орлов.

Полностью переизбраны составы пяти Советов депутатов в сельских поселениях, в остальных муниципальных образованиях состоялись дополнительные и повторные выборы. По итогам голосования «Единая Россия» получила 46 мандатов, «Справедливая Россия» — четыре, КПРФ — два, ЛДПР — один мандат. 15 мандатов досталось самовыдвиженцам.

Добавим, что за весь период кампании в облизбирком поступило шесть обращений, из которых два касались нарушений выборного законодательства и четыре — разъяснения норм областного закона о выборах. При проведении проверок нарушения не подтвердились.