Анкара, , 13:04 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил, что проведение совместных с США патрулей на восточном берегу Евфрата в Сирии было изначально инициативой Турции. По его словам, Турция в регионе придерживается позиции превентивности, организованности и осознания ответственности перед мировым сообществом и человечеством.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Мы реализуем как нашу функцию демократического и стабильного правового государства, а регионе, так и историческую ответственность. Мы должны сказать, что наше дело отнюдь не легко. У нас выгодное географическое расположение, однако его преимущества нивелируют проблемы миграции и терроризма. Мы находимся в сердце региона, но одновременно служим входной дверью для нелегальных мигрантов, а также мишенью для наркотрафика».

Министр добавил: «С одной стороны, если в Идлибе формируются наблюдательные пункты, то этот процесс своим началом обязан шагам Турции. С другой стороны, если в регионе после проведения нами операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» появляется зона безопасности, то благодаря лидерству, которое взяла на себя Турция».