Абу-Даби, 9 сентября 2019, 12:52 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом бен Зайед аль-Нахайаном. В ходе встречи стороны обменялись признаниями в важности отношений между субъектами и заверениями об уважении их глав друг к другу, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе главы и правительства Чечни.
Мухаммад бен Зайед аль-Нахайан сообщил, что его мать «любит Кадырова, как родного сына». Узнав о визите чеченского лидера, она приготовила любимое национальное блюдо и прислала его.
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Рамзан Кадыров отметил, что визиты и встречи обоих лидеров играют большую ролдь в укреплении стратегического сотрудничества Российской Федерации с ОАЭ и другими странами Ближнего Востока. Кроме того, отношения между главой Чечни и наследным принцем Абу-Даби сложились практически братские.
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