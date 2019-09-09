Горно-Алтайск, , 12:51 — REGNUM Кандидат в главы Республики Алтай от ЛДПР Дмитрий Софронов назвал результаты прошедших 8 сентября выборов легитимными. При этом сам он занял третье место из трёх, получив 6,5% голосов.

«Олег Хорохордин одержал на выборах уверенную победу, мне хотелось бы искренне его поздравить и пожелать удачи в работе. Надеюсь, что те наказы, которые поступили к нам в ходе предвыборной кампании, будут им учтены в его дальнейшей деятельности», — передаёт слова политика портал «Новости Горного Алтая».

Как сообщало ИА REGNUM, второе место занял кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин, получивший поддержку 31,6% избирателей.

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