Нью-Дели, , 17:15 — REGNUM 8 сентября во время выступления перед журналистами федеральный министр информации и телерадиовещания Индии Пракаш Джавадекар заявил о том, что у общественности нет повода беспокоиться о замедлении роста ВВП Индии. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Пракаш Джавадекар указал на то, что экономические процессы всегда характеризуются цикличностью, поэтому нет никакой необходимости беспокоиться о темпах снижения роста ВВП Индии. Министр также указал на общемировые экономические тренды, указав на снижение темпов роста мирового ВВП, что сказывается и на показателях Индии, уверен министр.

Заявление министра информации и телерадиовещания стало ответом на критику со стороны оппозиции, лидеры которой заявляли, что за прошедшие 100 дней руководства страной премьер-министром Индии Нарендрой Модив Индии «не наблюдалось никаких признаков развития».