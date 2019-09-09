Курган, , 12:50 — REGNUM Занявший второе место на выборах губернатора Курганской области депутат гордумы столицы Зауралья Яков Сидоров считает, что выборы в регионе прошли достойно. Об этом сообщает Накануне.ru.

Парламентарий отметил, что изначально рассчитывал на 20% голосов избирателей.

«В очередной раз убедился в том, что с государством тягаться очень тяжело — только косточки хрустят. Я не конкурировал с Шумковым. Я конкурировал с той машиной, которая непосредственно вокруг него заверчена», — пояснил Яков Сидоров.

Напомним, 8 сентября 2019 года состоялись выборы главы Зауралья. Явка избирателей на участки составила 42,6%. Самовыдвиженец Вадим Шумков получил 80,86% голосов от общего числа избирателей, Яков Сидоров, выдвинутый КПРФ, — 9,7%, Татьяна Майборода, выдвинутая партией «Справедливая Россия» — 4,7%, лидер отделения ЛДПР в Зауралье Юрий Ярушин — 3,33%.

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