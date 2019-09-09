Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 13:17 — REGNUM В ходе пресс-конференции, которая состоялась 8 сентября, советник по вопросам национальной безопасности Индии Аджит Довал выразил свою убежденность в том, что большинство граждан штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар) поддерживают решение правительства об отмене 370 статьи конституции и упразднения особого статуса штата. Более того, он указал, что все ограничения, введенные на его территории, призваны предотвратить попытки Пакистана расшатать ситуацию посредством террористической деятельности.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», Аджит Довал также отметил, что 370 статья конституции носила дискриминационный характер и усложняла интеграцию штата в состав страны в качестве полноценной административной единицы.

Кроме того, советник по вопросам национальной безопасности Индии указал на то, что ограничения сохраняются лишь в десяти округах Джамму, Кашмира и Ладакха, что полностью вписывается в рамки правовой системы страны.