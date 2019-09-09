Курск, , 12:51 — REGNUM Избирательная кампания на выборах губернатора Курской области ожидаемо прошла без проблем и с предсказуемым результатом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов, комментируя предварительные итоги голосования.

«У Старовойта абсолютно классическая референдумная кампания. Он говорил, что хочет сделать выборы образцовыми, и кампания действительно выглядела в определённой степени образцовой. Не было скандалов, все были зарегистрированы, не было никаких претензий, связанных с агитацией. В этом смысле выборы прошли гладко — но в рамках референдумного сценария. Коммунисты и ЛДПР могли выдвинуть ресурсных кандидатов, но они этого не сделали. Фирсов и Фёдоров были участниками кампании против Михайлова в 2014 году, и это играло им в минус, так как они воспринимались как игроки прежней «эпохи».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Роман Старовойт, по данным ЦИК, набрал 81,07% голосов избирателей, Николай Карцев — 3,01%, Владимир Федоров — 5,45%, Владимир Фирсов — 5,65%, Татьяна Черникова — 3,30%. Успех Старовойта, по мнению эксперта, был определён политикой, которую врио губернатора проводил после своего назначения в Курскую область:

«Умелое и достаточно эффективное политическое позиционирование, удачная стратегия дали Старовойту такой достаточно серьёзный результат. У него было неконфронтационное доминирование. Он пошёл на компромисс с местными элитами, выдвинулся сразу от «Единой России», действовал мягко во многих спорных вопросах», — отметил Владимир Слатинов.

Явка на губернаторские выборы 8 сентября составила 41,56%, превысив показатель 2014 года (39%). Это политолог связал с «эффектом обновления», который повысил интерес избирателей к Старовойту.

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