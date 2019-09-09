Курск, 9 сентября 2019, 12:51 — REGNUM Избирательная кампания на выборах губернатора Курской области ожидаемо прошла без проблем и с предсказуемым результатом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов, комментируя предварительные итоги голосования.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Роман Старовойт, по данным ЦИК, набрал 81,07% голосов избирателей, Николай Карцев — 3,01%, Владимир Федоров — 5,45%, Владимир Фирсов — 5,65%, Татьяна Черникова — 3,30%. Успех Старовойта, по мнению эксперта, был определён политикой, которую врио губернатора проводил после своего назначения в Курскую область:
Явка на губернаторские выборы 8 сентября составила 41,56%, превысив показатель 2014 года (39%). Это политолог связал с «эффектом обновления», который повысил интерес избирателей к Старовойту.
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