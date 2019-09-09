Нью-Дели, , 21:29 — REGNUM В ходе общественного митинга, организованного правящей партией Бхаратия джаната парти (БДП) 8 сентября, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что по прошествии первых ста дней его руководства страной после прошедших парламентских выборов, каждый гражданин смог убедиться в том, что Индия готова к любым вызовам и угрозам. Он также указал на то, что прошедшие сто дней стали временем доверия, развития и больших изменений в стране.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», Нарендра Моди также отметил, что правительство предприняло новые шаги в сфере защиты законных прав населения штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар). Напомним, что 5 августа была отменена 370 статья конституции Индии, что упразднило особый статус данного административно-территориального образования.

Кроме того, премьер-министр, прокомментировав ход миссии «Чандраян-2», заявил, что «вокруг этих ста секунд объединилась вся страна, пронизанная духом индийской организации космических исследований».