Москва, , 12:47 — REGNUM КПРФ не признает итогов выборов в Туве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.

«Тыва стала местом действительно серьезных фальсификаций и подтасовок. И мы итоги выборов этой республики признать не можем и будем доказывать неправомерность проведения избирательной кампании», — сказал Афонин в ходе пресс-конференции в Москве.

Накануне 8 сентября в Туве прошли выборы в заксобрание, согласно предварительным результатам выборов в Верховный хурал республики побеждает «Единая Россия», КПРФ пока набирает около 3% голосов избирателей.

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