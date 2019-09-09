Тегеран, , 15:58 — REGNUM Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил, что ИРИ и Афганистан создадут рабочую группу для «ускорения» сотрудничества двух стран в области энергетики, что является необходимой мерой для выполнения подписанных соглашений. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, необходимо как можно скорее объединить энергосеть двух государств, что пойдет на пользу народам как Ирана, так и Афганистана. Данная мера упоминается в меморандуме о сотрудничестве двух государств в области энергетики от 18 августа 2019 года. Реза Ардаканян отметил, что иранские рабочие приступят к ремонту афганских турбин в ближайшее время.

Меморандум о сотрудничестве Ирана и Афганистана в области энергетики был подписан 18 августа 2019 года. Он включал в себя обязанности по ремонту Ираном изношенного афганского оборудования и соединение электросетей двух стран.