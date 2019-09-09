Тегеран, , 12:48 — REGNUM Директор Организации гражданской авиации Ирана Сиаваш Амирмокри заявил, что Иран подписал с Германией контракт на поставку экспериментального самолета на сумму 9,9 млн. долларов в обход санкций США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, покупка самолета сопровождалась приобретением служб предоставления полётной информации, что также является необходимой составляющей управления самолетом.

Сиваш Амиркорм отметил, что из-за санкций Германия не может поставить самолет в Иран напрямую, однако обе страны ищут выход по из сложившейся ситуации. На данный момент ведутся переговоры с еще одной иранской компанией о поставках немецких самолетов.

Напомним, что в 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновил санкции в отношении Ирана. Под санкции попала в том числе и авиапромышленность.