Тегеран, , 16:47 — REGNUM МИД Великобритании опубликовал сообщение о том, что решение Ирана в третий раз частично сократить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) является «особенно разочаровывающим». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

В заявлении говорится, что третий отказ ИРИ от «ядерной сделки» является особенно разочаровывающим, потому что Великобритания и ее европейские партнеры прикладывали все усилия для того, чтобы договор сохранить. По мнению Лондона, новый отказ Ирана от обязательств по СВПД усилит кризис вокруг СВПД и напряженность в международных делах.

Ранее стало известно о том, что Иран в третий раз частично отказывается от обязательств по СВПД. ИРИ проводит подобную политику с июля 2019 года в ответ на выход США из договора и возобновления односторонних санкций против Исламской республики.