Исламабад, , 15:16 — REGNUM 8 сентября Пакистан ответил отказом на запрос Индии открыть воздушное пространство, чтобы индийский президент Рам Натх Ковинд смог кратчайшим путем добраться до Исландии.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад не допустит в свое воздушное пространство индийского президента из-за «безумства индийского правительства в Кашмире». По словам министра, отказать Индии приказал лично премьер-министр страны Имран Хан. Министр авиации Гулам Сарвар Хан, комментируя запрет на пролет президента Индии, добавил, что, если Индия не прекратит свои действия в Кашмире, Пакистан полностью закроет свое воздушное пространство для индийских самолетов. Ранее Пакистан уже закрывал свое воздушное пространство для Индии в ходе краткосрочного конфликта в Кашмире. Тогда гражданская авиация Индии понесла значительные финансовые потери.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.