Исламабад, , 14:18 — REGNUM Пакистанский министр науки и технологий Фавад Чаудхри в серии сообщений в социальной сети «Твиттер» высмеял неудачу индийской лунной миссии «Чандраян-2».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, под хештегом #India Failed («Индии не удалось») Фавад Чаудхри посоветовал гражданам Индии «идти спать, а не ждать сообщения от ИСРО (Индийская организация космических исследований)». Также Фавад Чаудхри пошутил, что индийский космический модуль — «игрушка», которая упала на Мумбаи, вместо того, чтобы приземлиться на Луне.

Напомним, что 7 сентября ИСРО потеряла связь с лунным модулем «Викрам», который должен был приземлиться на Луне. Работая над программой «Чандраян-2», Индия надеялась стать «четвертой Лунной державой» после США, России и КНР.