Исламабад, , 16:06 — REGNUM В столице Пакистана Исламабаде прошел третий раунд Трехстороннего диалога министров иностранных дел Пакистана, Афганистана и Китая.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пакистанскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши, китайскую — глава МИД КНР Ван И, афганскую — министр Салахуддин Раббани. Стороны обсудили укрепление безопасности в регионе, борьбу с терроризмом и улучшение пакистанско-афганских отношений.

Главной темой трехстороннего диалога стал мирный процесс в Афганистане, столкнувшийся с серьезными проблемами после серии терактов. Несмотря на затруднения в переговорах США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), главы МИД Пакистана, Китая и Афганистана выразили поддержку мирному процессу. При этом они подчеркнули, что выступают за всеобъемлющий и возглавляемый самим Афганистаном мирный диалог. Китай, Пакистан и Афганистан надеются, что прямые мирные переговоры между правительством в Кабуле и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнутся «в самое ближайшее время».