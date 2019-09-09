Исламабад, , 15:30 — REGNUM 8 сентября начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур опроверг сообщения индийских СМИ о захвате на Линии контроля в Кашмире двух террористов «из Пакистана».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, генерал-майор Гафур заявил, что захваченные индийскими военными 21 августа «террористы» — это кашмирские крестьяне Мухаммад Назим (21 года) и Халил Ахмад (30 лет), которые, по словам представителя пакистанских военных, «по ошибке пересекли Линию контроля» в секторе Хаджи-Пир. Как отметил генерал-майор, индийские СМИ тут же сообщили о захвате террористов при попытке пробраться на территорию Индии.

Генерал-майор Гафур сообщил, что пакистанские военные обсудили вопрос со своими индийскими коллегами по «горячей линии», однако Нью-Дели не согласился сразу вернуть на родину потерявшихся крестьян «из-за правовых вопросов». После этого, 2 сентября, индийские СМИ «начали распространять пропаганду» о пакистанских террористах.