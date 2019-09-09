Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, которые размещают свой контент, заявили в американской компании Facebook, комментируя обвинения Роскомнадзора о политической рекламе в соцсети в «день тишины» и день выборов.

В компании уточнили, что в случае, если поступают обращения, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, данное заявление рассматривается, после чего принимаются соответствующие меры.

В Google также ответили на заявление Роскомнадзора, отметив, такая реклама не должна нарушать законы территорий, на которые она ориентирована.

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Как сообщало ИА REGNUM, в «день тишины» (7 сентября), а также в ходе выборов 8 сентября в ходе мониторинга СМИ были установлены факты распространения политической рекламы на видеохостинге Youtube, в поисковой системе Google и в социальной сети Facebook. Случаи распространения политической рекламы выявил Роскомнадзор.

Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ, оставляя за собой право на адекватную реакцию, заявили в ведомстве.

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