Исламабад, , 12:43 — REGNUM Министерство финансов Пакистана опровергло сообщения об «экстренной миссии» МВФ (Международный валютный фонд) и переговорах об изменении условий кредитной программы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на официальное заявление пакистанского минфина, такие сообщения «не имеют ничего общего с действительностью». Визит делегации МВФ в Пакистан действительно состоится в сентябре, но это будет обычная запланированная рабочая поездка. «Правительство Пакистана по-прежнему твердо придерживается политики и реформ в рамках программы, поддерживаемой МВФ», — говорится в официальном заявлении минфина.

Ранее пакистанские информационные агентства, в частности, близкий к правительству Jang, сообщали, что МВФ и Пакистан обсудят новые условия кредитной программы, так как Исламабад не выполняет существующие требования о снижении дефицита госбюджета.