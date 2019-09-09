Могадишо, , 16:01 — REGNUM Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Фармаджо впервые примет участие в заседании сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2019 года. Министр планирования Сомали Джамаль Мохамед Хасан подтвердил, что президент посетит Организацию Объединенных Наций в рамках ежегодного участия лидеров стран мира в очередных сессиях ООН. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

По словам Хасана, президент Сомали выступит со своей первой речью на 74-м заседании Генеральной Ассамблеи и сосредоточит свое внимание на различных вопросах, таких как усилия его правительства по обеспечению мира в стране, отметит достигнутый прогресс, обозначит основные проблемы страны и расскажет о выборах в Сомали, которые должны состояться в 2020 году.

Президент Абдуллахи ни разу не был приглашен на заседания Генеральной Ассамблеи ООН в течение последних двух лет, как он занимает пост президента Сомали. Причиной этому являлось имевшееся у Абдуллахи гражданство США, которое было получено им в начале 2017 года. Однако после того, как о наличии у президента американского гражданства стало известно общественности, Абдуллахи пришлось от него отказаться. В администрации президента сообщили, что в этот раз Абдуллахи посетит Соединенные Штаты в качестве сомалийского президента, а не американского гражданина.