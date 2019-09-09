Киев, , 12:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен убедить США в том, что сделка Украины и Китая по заводу «Мотор Сич» не нанесёт ущерба США, заявил эксперт Юрий Романенко, сообщил 9 сентября ресурс «Хвыля».

Он напомнил, что запорожское предприятие, производящее двигатели для авиации, после украинского госпереворота 2014 года потеряло рынок сбыта в России и теперь «китайское предложение выглядит последней надеждой на выживание».

Романенко отметил, что украинский военно-промышленный комплекс 28 лет «паразитирует» на советских наработках 70-х годов, и для Китая украинские авиадвигатели не являются чем-то новым.

«Зеленскому и новому правительству нужно играть на интересах сторон. Американцам нужно говорить, что мы не можем отказаться от контракта, поскольку это и противоречит нашим экономическим интересам, и США не нанесёт огромный ущерб. Китай все равно уже имеет доступ к этим технологиям», — отметил эксперт.

Он также добавил, что Зеленскому следует подражать президенту США Дональду Трампу в том, что касается защиты национальной экономики и обеспечения внутренней устойчивости.

«В случае с «Мотор Сичью», выгода Украина в том, что она получает миллиарды долларов, которые позволяют обеспечить занятостью наших граждан. Ровно то, что старается сделать Трамп для экономики США. Это понятный аргумент для американцев. Они сейчас занимаются ровно тем же», — подытожил Романенко.

Напомним, ранее в Киев прибыл советник президента США Джон Болтон, который порекомендовал отменить сделку о продаже «Мотор Сичи» Китаю. После этого посол Китая на Украине собрал пресс-конференцию, на которой обвинил США во вмешательстве в дела Украины.

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