Киев, 9 сентября 2019, 12:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен убедить США в том, что сделка Украины и Китая по заводу «Мотор Сич» не нанесёт ущерба США, заявил эксперт Юрий Романенко, сообщил 9 сентября ресурс «Хвыля».
Он напомнил, что запорожское предприятие, производящее двигатели для авиации, после украинского госпереворота 2014 года потеряло рынок сбыта в России и теперь «китайское предложение выглядит последней надеждой на выживание».
Романенко отметил, что украинский военно-промышленный комплекс 28 лет «паразитирует» на советских наработках 70-х годов, и для Китая украинские авиадвигатели не являются чем-то новым.
Он также добавил, что Зеленскому следует подражать президенту США Дональду Трампу в том, что касается защиты национальной экономики и обеспечения внутренней устойчивости.
Напомним, ранее в Киев прибыл советник президента США Джон Болтон, который порекомендовал отменить сделку о продаже «Мотор Сичи» Китаю. После этого посол Китая на Украине собрал пресс-конференцию, на которой обвинил США во вмешательстве в дела Украины.
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