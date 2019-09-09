Йошкар-Ола, , 12:27 — REGNUM Избиратели Марий Эл доказали, что если не бояться административного давления и голосовать свободно, то народ может победить. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы России Сергей Казанков, комментируя итоги выборов 8 сентября.

«На данный момент обработано практически 99% протоколов. И на республиканских, и на муниципальных выборах КПРФ значительно укрепила свои позиции.

В Госсобрании мы получили девять мандатов. Из них — пять по одномандатным округам. Ещё четыре по партийным спискам — столько же, сколько в прошлом созыве. И это при том, что количество мандатов, распределяемых по партийным спискам, на этих выборах сократилось вдвое.

Особенно высокие результаты наша партия получила в городах республики. В Йошкар-Оле КПРФ заняла первое место по партспискам.

Число наших депутатов в городских собраниях увеличилось в разы. В Йошкар-Оле наши кандидаты победили в 14 округах из 35. В прошлом созыве у нас был лишь один депутат. В Волжске, где наших представителей не было, мы получили 11 из 22 мандатов. По четыре округа коммунисты взяли в Козьмодемьянске и Звенигово. Особенно радует, что избиратели поддержали нашу молодежь. Средний возраст депутатов новой фракции КПРФ в горсобрании Йошкар-Олы составляет 40 лет.

Избиратели Марий Эл доказали, что если не бояться административного давления и голосовать свободно, то народ может победить», — сказал Казанков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл 8 сентября состоялись выборы 52 депутатов Государственного собрания, а также муниципальные выборы.