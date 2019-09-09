Аддис-Абеба, , 12:32 — REGNUM Совет министров Эфиопии на своем 74-м очередном заседании, которое прошло в Аддис-Абебе под председательством премьер-министра Абия Ахмеда, обсудил достигнутые цели и нерешенные проблемы, а также признал, что недавний проект, принятый к исполнению в 2018 году, по созданию в стране киберармии провалился и будет свернут. Министерство мира Эфиопии подготовило и выдвинуло на рассмотрение Совмину проект постановления о прекращении деятельности Института развития кибер-войск Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Основная причина решения министерства состоит в том, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на бюджет страны, так как, по мнению властей, задачу по подготовке специалистов по IT-безопасности смогут выполнять вузы Эфиопии, которые специализируются на IT. Премьер согласился, что в таком случае совершенно нерентабельно содержать отдельное подразделение в виде Института развития, который так и не смог завершить подготовку ни одного специалиста в области цифровой безопасности.

Совет также обсудил и одобрил подготовленный министерством науки и высшего образования проект о внедрении соответствующей специальности в программу подготовки и преподавания в государственных высших учебных заведениях Эфиопии. Таким образом, уже с 2020 года планируется осуществлять набор студентов на специальность по IT-безопасности. По словам премьера, сфера цифровых технологий на настоящий момент является самой быстроразвивающейся и перспективной в Эфиопии, что должно привлекать молодых людей.