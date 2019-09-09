Аддис-Абеба, , 12:25 — REGNUM Организация Объединенных Наций и другие группы и организации по оказанию гуманитарной помощи на неопределенный срок приостановили свою работу в Эфиопии, в региональном штате Гамбелла, после гибели там двух сотрудников по гуманитарным вопросам. Исполняющий обязанности координатора гуманитарной помощи США в Эфиопии Стивен Уом Омамо заявил правительству Эфиопии о том, что операции по оказанию помощи от США и ООН будут приостановлены на неопределенное время до тех пор, пока безопасность в регионе не улучшится и гуманитарным миссиям не предоставят гарантии безопасной работы. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Selamta.

Американская благотворительная организация «Action Against Hunger» сообщила, что двое ее сотрудников были убиты в штате Гамбелла, находясь при исполнении. Они были в пути в лагерь беженцев Нгуеньель в западной Эфиопии, когда группа вооруженных людей устроила засаду на их машину. Личности жертв пока не сообщаются до уведомления их семей.

Омамо заявил, что его руководство консультируется с региональными и федеральными властями Эфиопии по поводу экстренного обеспечения необходимых мер безопасности в штате. В последние месяцы в Гамбелле и других частях Эфиопии наблюдается рост этнического насилия, что вызывает массовые потоки беженцев внутри страны.