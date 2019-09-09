Москва, , 12:37 — REGNUM Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил на пресс-конференции в Москве, что не исключает возвращения в Киев на суды, хотя, не может сказать, будет ли это безопасно.

Освобожденный журналист сообщил, что он не боится посещать Украину, но его родные против.

Окончательное решение он пока не принял.

Как сообщало ИА REGNUM, Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года и обвинен в измене родины. Арестовывать руководителя информационного портала приехал спецназ СБУ. В сентябре этого года он был внесен в списки для обмена заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Ранее, прибыв в Москву, Кирилл Вышинский заявил, что именно для такого обмена его и арестовали.