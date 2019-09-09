Ереван, , 12:23 — REGNUM Митинг в поддержку экс-президента Армении Роберта Кочаряна проходит рядом с судом общей юрисдикции в Ереване, 9 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Участники акции требуют прекратить уголовное преследование Кочаряна и освободить его из-под стражи. По заявлению адвоката, выступающего на митинге, логика сегодняшней акции основывается на решении Конституционного суда. В частности, суд решил, что статья 35 Уголовно-процессуального кодекса Армении не соответствует Конституции страны. Следующее заседание суда состоится 12 сентября.

Напомним, уголовное дело против второго президента Армении Роберта Кочаряна началось после «бархатной революции», когда правительство страны возглавил Никол Пашинян. Эксперты отмечают, что решение об аресте Кочаряна принимал лично премьер-министр.

Отметим, 5 сентября 2018 года в СМИ был опубликован телефонный разговор между руководителями спецслужб Армении, где было сказано, что инициатором ареста является Никол Пашинян.