Белград, , 14:38 — REGNUM Министерство обороны Сербии сообщило, что сербской военной делегации, состоящей, в основном, из курсантов и воспитанников военных гимназий, запрещен въезд в Хорватию. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Ожидалось, что делегация, как и в предыдущие годы, примет участие в памятных мероприятиях Дня ясеновских новомученников (посвященным жертвам концлагеря Ясеновац, погибшим в годы Второй мировой войны).По словам главы делегации полковника Саши Милутиновича, курсанты перемещались в гражданской одежде, в соответствии с установленными правилами.

На сербско-хорватской границе, хорватские пограничники провели досмотр вещей членов делегации и запретили въезд на территорию республики. Как сообщает министерство обороны Сербии, в документе, в котором хорватская сторона разъясняет причины отказа во въезде, указывается, что у делегации не было достаточно необходимых документов для обоснования цели и условий ее пребывания.