Белград, , 13:38 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы «определенные силы» не захотели допустить введения властями Косово стопроцентных пошлин на сербские товары, то Приштина не осмелилась бы их ввести, опасаясь санкций. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Президент Сербии, очевидно, имел ввиду западные страны (Соединенные Штаты Америки и Европейский союз), которые на момент введения Приштиной стопроцентных пошлин на сербские товары, не предприняли каких-либо мер в отношении данного действия. При этом, Вашингтон и Брюссель активно выступают за выстраивание диалога между Сербией и Косово.

«Если бы они, в данном случае, захотели оказать серьезное давление (на Приштину), то пошлин бы не было. Косово — их чадо, которое они взращивали. А теперь этот ребенок, якобы, стал неуправляем. Я уверен, что у них есть влияние на Косово и надеюсь, что в будущем они окажут его», — сказал президент Сербии.