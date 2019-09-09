Ереван, , 12:20 — REGNUM Пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации в Армении угрожает государственности республики. Об этом 9 сентября заявил депутат от фракции «Процветающая Армения» Геворг Петросян на заседании Национального Собрания Армении, сообщает издание Panorama.

По его словам, партия «Процветающая Армения» инициировала законопроект, предлагающий внести дополнения в Уголовный кодекс для привлечения к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных ориентаций для лиц моложе 16 лет.

Петросян отметил, что фракция не может пойти на уступки по этому законопроекту. «Давайте примем законопроект, чтобы обеспечить непоколебимое будущее наших детей», — призвал депутат.

Напомним, 8 апреля у здания парламента Армении прошла акция в защиту традиционных семейных ценностей и против пропаганды ЛГБТ. Поводом для протеста стало выступление в парламенте республики трансгендера, высказавшегося о защите прав данной группы меньшинств.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто «крышует» активистов ЛГБТ в Армении?