Киев, , 12:15 — REGNUM Телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского проходили спокойно, без повышения тона. Об этом помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил в интервью «Украинской правде».

«Это был равный разговор двух президентов», — сказал Ермак.

По его словам, Зеленский умеет вести переговоры так, что его собеседники всегда вежливы. Российская сторона во время беседы об обмене пленными следовала изначально выбранной тактике, не пытаясь менять «правила игры». Сложности, сопровождавшие подготовку обмена, Ермак объяснил исключительно юридической стороной дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами — по 35 человек с обеих сторон. Обмену предшествовали переговоры глав государств, после него президенты вновь провели беседу.

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