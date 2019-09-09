Токио, , 12:19 — REGNUM Согласно информированным источникам, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует сфокусироваться на Северной Корее и скорейшей организации прямых переговоров с главой КНДР Ким Ченыном для решения проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японцев в 1970-х и 1980-х годах.

По сообщению японского новостного агентства Джидж», 11 сентября, в ходе кадровых перестановок в Кабинете министров, Абэ оставит за генеральным секретарем Кабмина Ёсихидэ Сугой пост ответственного министра за проблему похищенных. Кроме того, нынешний глава разведки Сигэру Китамура станет второй по значимости фигурой в Совете по национальной безопасности после премьер-министра.

Сообщается, что Китамура проводил секретные переговоры с Северной Кореей два года подряд. Также премьер-министр заявлял после саммита «Большой семёрки», что «отныне будет действовать жестко» по отношению к КНДР.

Повышенный акцент на проблеме похищенных свидетельствует о тупике, в который зашли переговоры с Россией по поводу территорий и желание Абэ компенсировать дипломатическую неудачу победой на северокорейском направлении.