Приштина, , 12:20 — REGNUM Представители политической организации косовских сербов «Сербский список» представили ЦИК Косово свой список кандидатов на парламентские кресла. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в списке значится 17 имен.

Лидер «Сербского списка» Горан Ракич заявил, что кандидатуры были назначены после консультаций с президентом Сербии Александром Вучичем.

Ракич заявил, что своей задачей «Сербский список» считает защиту прав сербов и других национальных меньшинств — боснийцев, цыган. По словам Ракича, только те сербы, которые ставят персональные личные интересы выше национальных, не считают сербское государство своим отечеством, однако вопреки нападкам с их стороны, «Сербский список» продолжит следовать своей миссии.

Напомним, ранее «Сербский список» почти не принимал участие в работе парламента Косово, что объяснялось «бойкотом».