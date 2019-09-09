Приштина, , 12:10 — REGNUM Глава косовской партии «Альянс за будущее Косово» (ААК) Рамуш Харадинай был выдвинут коалицией ААК и ПСД (Социал-демократической партии, во главе с Шпендом Ахмети) кандидатом на пост премьер-министра страны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, выступая перед собравшимися после объявления о своем выдвижении, Харадинай заявил, что не допустит раздела Косово — ни за столом переговоров, ни в каких-либо других формах и что для защиты границ Косово он не пожалеет и своей жизни.

Также Харадинай заявил, что депутаты, внесенные коалицией в новый список, будут работать над снижением безработицы в стране.

Напомним, ранее Харадинай подал в отставку с поста премьер-министра в связи с вызовом в Специальный трибунал по Косово. На этот пост претендует также бывший глава парламента Косово и партнер Харадиная по прежней правящей коалиции Кадри Весели, а также представители оппозиции Альбин Курти и Вьоса Османи.