Москва, , 12:04 — REGNUM Значительное число москвичей сочли, что нельзя мириться с нынешним положением вещей, но нельзя и голосовать за компрадоров, а потому поддержали на местных выборах КПРФ, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 9 сентября, комментируя итоги выборов в Мосгордуму.

Ранее в избирательной комиссии сообщили, что, по данным после обработки 99% протоколов, в Мосгордуму проходят 20 кандидатов, выдвинутых или поддержанных оппозиционными партиями, в том числе 13 — от КПРФ. Всего в городском парламенте 45 мест. Явка на выборы составила менее 22%.

«Результаты по выборам в Москве в целом радуют. Хотя, конечно, я бы предпочел, чтобы представителей оппозиции было избрано больше, особенно кандидатов от КПРФ. Впрочем, КПРФ и так существенно нарастила свой потенциал за счёт обстоятельств московской жизни последнего времени, включая и протесты прозападной публики. Нормальный человек ведь как мыслит: мириться с тем, что есть, нельзя, но и компрадоров поддержать зазорно — значит, вновь за коммунистов надо голосовать.

Московская политика, которую я бы назвал «политикой витрины шикарного супермаркета», — штука в общенациональных масштабах вредная, это любому мыслящему человеку понятно. Поэтому и отвлекают мысль на внешние «фантики». Эту политику надо менять, исправлять в соответствии с реалиями и потребностями всей страны, а не только столицы.

На муниципальных выборах в Москве в 2017 году кандидатов от КПРФ жёстко прессовали, многие из них не получили заслуженных результатов. Если бы они их получили, то, думаю, дела с капитальным ремонтом в Москве, этой суперпанамой века, с реновацией, другими «градостроительными» и социальными затеями правительства Сергея Собянина пошли бы иначе, с меньшим вредом для столицы и её жителей.

Как себя проявят в Московской думе новые кандидаты от КПРФ, «Яблока», «Справедливой России», посмотрим. Исправить навязанные столице единороссами правила жизни быстро не получится. Надеюсь, однако, что новая Московская городская дума сделает в этом направлении существенный шаг вперёд», — отметил Михаил Демурин.