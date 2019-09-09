Иерусалим, , 12:08 — REGNUM 8 сентября правительство Израиля одобрило закон о размещении видеокамер на избирательных участках. По сообщениям израильского информационного агентства Walla, камеры видеонаблюдения будут установлены в день выборов, 17 сентября, на всех избирательных участках страны.

Против данного закона выступил юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит. По мнению юрсоветника, размещение камер будет препятствовать должному проведению выборов. Кроме того, Мандельблит уверен, что сам процесс установки камер приведет к хаосу в преддверии выборов.

К критике закона присоединился также президент Израиля Реувен Ривлин. Глава государства поддержал Мандельблита и заявил, что он «отчаянно отвергает попытки подорвать доверие общественности к избирательным комиссиям».