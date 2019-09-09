Элиста, , 12:02 — REGNUM От Бату Хасикова в Калмыкии ждут не просто шага, а рывка вперёд, такое мнение корреспонденту ИА REGNUM по итогам выборов высказал директор АУ Республики Калмыкия «РИА «Калмыкия» Дмитрий Бадмаев.

По словам Бадмаева, высокий результат, полученный врио главы республики на выборах 8 сентября, — ожидаемые, «это было понятно с самого начала, по настроению народа, по настроению новой команды».

Предвыборная кампания, как и сами выборы, по оценке эксперта, прошли максимально прозрачно, грубых нарушений не зафиксировано.

«Выборы прошли на удивление безскандально, и это заслуга, в первую очередь, предвыборного штаба, самих кандидатов. Дебаты проходили, все было открыто, скандальных ситуаций не было», — отметил Бадмаев.

Показателем того, что новому руководителю оказано большое доверие, является не только собственно результат — более 82%, но и высокая, особенно в сравнении с соседними регионами, выбирали руководителей, явка: в Калмыкии на избирательные участки пришли около 60% населения.

«Настроение в республике — не просто шага вперед, а скачка, очень большие ожидания, и если бы их не было, не было бы таких высоких показателей, значит, люди верят и ждут. Надеемся, что тот план, который врио и его команда заготовил для развития республики, будет реализован, будем надеяться, что всё получится», — добавил Бадмаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Калмыкии состоялись выборы главы. На пост руководителя республики претендовали четыре кандидата. По итогам подсчёта почти 100% протоколов УИК, победу одержал врио главы Бату Хасиков — за него проголосовали 82,67% избирателей при явке в 60%. Для сравнения — в 2014 году, когда в республике также выбирали главу, явка составила 61,4%, победил Алексей Орлов, который набрал почти 83% голосов избирателей.