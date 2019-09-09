Иерусалим, , 12:39 — REGNUM Израильским дипломатам рекомендуют отменить рабочие поездки ввиду финансового кризиса в МИД Израиля. Соответствующую рекомендацию 8 сентября выпустила бухгалтерия внешнеполитического ведомства страны, сообщает израильское информационное агентство Walla.

Данная мера была предпринята в связи с дефицитом бюджета министерства и распространяется не только на сотрудников посольств, но и на аппарат ведомства в Иерусалиме. В качестве причины бухгалтерия называет большой разрыв между выделенными для министерства средствами и расходами.

Отмечается, что рекомендация имеет временный характер. Как только будут найдены средства для покрытия расходов на заработные платы сотрудникам и ежедневные нужды, ограничения будут сняты.