Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступло около 250 жалоб на нарушения в ходе выборов губернатора и муниципальных депутатов. Об этом сообщил председатель Горизбиркома Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

В течение 8 сентября Горизбирком зарегистрировал 181 обращение о нарушениях, пояснил Миненко.

Однако еще 70 обращений поступило утром 9 сентября.

Напомним, кандидаты и наблюдатели в течение дня голосования жаловались на аномально высокие показатели надомного голосования, на вбросы пачек бюллетеней и недопуск журналистов на участки.

Виктор Миненко подчеркнул, что Горизбирком считает поступившее количество жалоб незначительным.

На губернаторских выборах явка составила 30,08%. По итогам голосования 64,47% голосов набрал врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, став победителем выборов.

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