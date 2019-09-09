Киев, , 12:00 — REGNUM Так называемая украинская «прокуратура Автономной республики Крым» объявила о подозрении организатору выборов в Крыму, а также его заместителю, сообщили 9 сентября в пресс-службе ведомства.

«В ближайшее время обвинительный акт в отношении главы избирательной комиссии Республики Крым будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования», — сказано в сообщении.

В украинской «прокуратуре» заявили, что выборы, состоявшиеся в Крыму, «нарушают законодательство Украины», а их организаторов подозревают в совершении «государственной измены» и «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в преддверии выборов главу избиркома Республики Крым Михаила Малышева на Украине объявили в розыск.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, на котором более 96% населения полуострова поддержало эту идею. Причиной проведения референдума стал вооружённый государственный переворот в Киеве, уничтоживший законную власть на Украине.