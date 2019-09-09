* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 11:55 — REGNUM В настоящее время консультации с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросам мирного урегулирования конфликта в Афганистане руководство США решило временно прекратить. Об этом в эфире телеканала NBC заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

При этом Помпео отметил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в заключении мирного соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако движения вперёд не будет до тех пор, пока «не будет доказательств того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут выполнить свои обязательства по потенциальному соглашению. Среди них он назвал достижение «определённых мер по сокращению насилия» и разрыв связей с террористической сетью «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Госсекретарь добавил, что администрация США всё ещё работает над сделкой.

«У нас всё под контролем, и нам ещё многое предстоит сделать, — заявил Помпео, слова которого приводит телеканал CNN. — Мы будем продолжать двигаться к этому результату».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон провёл переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, но без особого результата. 8 сентября с представителями этой террористической группировки в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США) собирался встречаться президент США Дональд Трамп. Однако после совершённого 5 сентября в провинции Логар (Афганистан) теракта, когда погиб американский военный и ещё 11 человек пострадали, ответственность за который официально взял на себя «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), глава Белого дома в своём Twitter объявил об отмене встречи с афганским президентом Ашрафом Гани ипредставителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ