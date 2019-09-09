Тюменский район, , 12:01 — REGNUM В Тюменской области победу на сельских выборах отдали кандидату, которая первой подала заявление о регистрации в избирком. Данная норма прописана в избирательном кодексе Тюменской области и применялась впервые, сообщил на пресс-конференции 9 сентября председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Представительница КПРФ Юлия Астраханцева из села Луговое Тюменского района получила равное количество голосов со своей соперницей из «Единой России» Оксаной Евсиной. Ситуацию разрешили по-закону.

Победу одержала коммунистка, так как первой подала заявление о регистрации кандидатом на выборах в думу Кулаковского муниципального образования.

Как отметил председатель Тюменского избиркома, данная законодательная норма применялась впервые.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Тюменской области состоялось 41 избирательная кампания.