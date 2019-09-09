Брюссель, , 12:20 — REGNUM Дату проведения трехсторонних переговоров о транзите российского газа через Украину назвал официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен в понедельник корреспонденту ТАСС.

Чиновница подтвердила, что переговоры запланированы на 19 сентября, как об этом писали ранее в СМИ.

Она также отметила, что скоро будет об этом соответствующее сообщение в Twitter заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Напоминаем, что планируется встреча министров энергетики России, Украины и Евросоюза. Основной темой обсуждения станут условия транзита российского газа через украинскую территорию после окончания срока действия контракта в 2020 году.