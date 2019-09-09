Киев, , 11:50 — REGNUM Телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского проходили на равных и в конструктивном ключе, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак в интервью «Украинской правде».

«Это был равный разговор двух президентов… Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождения», — сказал Ермак.

По его словам, все ранее достигнутые договоренности между президентами двух стран были реализованы, изменений никаких не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Путин и Зеленский провели телефонные переговоры. Стороны обсудили процесс обмена заложников, согласившись с тем, что данная акция сыграла позитивную роль в процессе нормализации двусторонних отношений, отметили в Кремле.

Кроме того, во время переговоров была отмечена необходимость сохранения режима прекращения огня, подчеркнута необходимость проведения саммита «нормандской четверки».

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