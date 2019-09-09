Иркутск, , 11:50 — REGNUM Иркутский феномен, связанный с необходимостью по жребию определить депутата городской думы после того, как соперники в ходе выборов на одном из участков набрали равное количество голосов избирателей, оказался «заразным». Как сообщает ИА «ИрСити», со ссылкой на председателя избирательной комиссии Иркутской области Илью Дмитриева, подобное произошло также при определении победителей в законодательные органы Братска и Зиминского района.

«Комиссия определит, в каком порядке кандидаты будут тянуть конверты. Если кандидат вытянет конверт с надписью победитель, то он будет считаться победителем», — пояснил представитель избиркома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Иркутской области состоялось 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления. Иркутские единороссы уже заявили, что получили своих мэров в 11 муниципалитетах из 13.

Ранее стало известно об одном участке на выборах в городскую думу Иркутска, где соперники получили одинаковое число голосов избирателей. Речь идёт об Александре Перевалове (КПРФ) и Евгении Семёнове («Справедливая Россия»). Согласно уставу Иркутска, только жребий может определить в таком случае победителя.

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