Ташкент, , 11:49 — REGNUM Налаживание мультимадальных перевозок по маршруту Турция — Грузия — Азербайджан — Туркмения — Узбекистан — Киргизия — Китай обсудили представители узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли и «Турецких государственных железных дорог, сообщает 9 сентября издание Kun.uz.

Во время переговоров стороны отметили, что развитие международной транспортной системы значительно повлияет на рост экономики в вышеуказанных странах. Участники встречи также договорились организовать совместный бизнес форум.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года товарооборот между Турцией и Узбекистаном вырос на 30%, а количество совместных предприятий увеличилось за последние полтора года в два раза.

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