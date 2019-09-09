Киев, 9 сентября 2019, 11:46 — REGNUM «В Киеве пройдет два протеста, после чего команда президента Владимира Зеленского откажется от идеи поднимать налоги для железорудных горно-добывающих предприятий». Об этом 9 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Тарас Загородний, комментируя регистрацию в Раде законопроектов, которые предусматривают повышение налогов для металлургии.
По его словам, повышение налогов для олигархов, контролирующих металлургию, якобы связано с требования Международного валютного фонда.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе депутат от партии «Слуга народа» Данила Гетманцев зарегистрировал в Верховной раде законопроект №1210 и вспомогательный к нему законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» № 1209. Документы предусматривают кардинальные изменения подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горно-добывающих предприятий. Так, в новой редакции п.14.1.150 проекта закона в категорию первичной обработки руды включены также и технологический процесс производства концентрата, агломерата и окатышей.
Кроме того, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал ввод для работников сферы IT нового сбора в «фонд человеческого капитала». По его словам, он будет управляться менеджерами IT-компаний. Фонд призван решить проблему нехватки кадров в IT, а расходы из него пойдут на стипендии для одаренных студентов, гранты для молодых ученых и т.д. Ожидается, что сбор на развитие человеческого капитала будет расти с 2020 до 2024 года, с 1% до 5% на процентный пункт каждый год.