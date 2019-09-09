Киев, , 11:46 — REGNUM «В Киеве пройдет два протеста, после чего команда президента Владимира Зеленского откажется от идеи поднимать налоги для железорудных горно-добывающих предприятий». Об этом 9 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Тарас Загородний, комментируя регистрацию в Раде законопроектов, которые предусматривают повышение налогов для металлургии.

«Это идет вразрез тому, что обещала команда Зеленского и Гетманцев. Они обещали закон о налоге на выведенный капитал. Рассказывали о больших реформах для бизнеса, что будут отменены экономические функции СБУ, налоговая будет реформирована. Ничего не происходит. В сфере малого и среднего бизнеса навязывают кассовые аппараты, чтобы выкачивать из них еще больше денег. Такая же история была во времена Януковича. Они тоже пытались это делать. Все это закончилось налоговым майданом. Сейчас предприниматели тоже собираются под Верховной радой. Мы видим, что турборежим, который нам обещают, уже вызывает турбореакцию. Будет пара протестов и они поймут, что обещания нужно выполнять», — предупредил Загородний.

По его словам, повышение налогов для олигархов, контролирующих металлургию, якобы связано с требования Международного валютного фонда.

«Это выполнение наиболее бессмысленных требований МВФ. Экономической политикой там и не пахнет. Это увеличение нагрузки на бизнес. Почему? Потому что МВФ не интересна Украина, им интересно, чтобы мы вернули деньги. Господин Гетманцев, который руководит экономической политикой, полностью это выполняет», — рассказал Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе депутат от партии «Слуга народа» Данила Гетманцев зарегистрировал в Верховной раде законопроект №1210 и вспомогательный к нему законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» № 1209. Документы предусматривают кардинальные изменения подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горно-добывающих предприятий. Так, в новой редакции п.14.1.150 проекта закона в категорию первичной обработки руды включены также и технологический процесс производства концентрата, агломерата и окатышей.

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал ввод для работников сферы IT нового сбора в «фонд человеческого капитала». По его словам, он будет управляться менеджерами IT-компаний. Фонд призван решить проблему нехватки кадров в IT, а расходы из него пойдут на стипендии для одаренных студентов, гранты для молодых ученых и т.д. Ожидается, что сбор на развитие человеческого капитала будет расти с 2020 до 2024 года, с 1% до 5% на процентный пункт каждый год.