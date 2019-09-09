Новосибирск, , 11:46 — REGNUM Отвечая на вопрос, почему новосибирцы не пришли на избирательные участки на выборах мэра Новосибирска, руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, предложил сравнить выборы 2014 и 2019 года.

«Тогда было реальное противостояние между властью и оппозицией, когда в тяжелейшей борьбе Владимир Знатков проиграл амбициозному Анатолию Локтю, подарившему городу надежду на перемены. И вот прошло пять лет и мы видим, как оппозиционер Локоть превратился в кандидата от объединённой партии власти. Однако недоверие кандидату от партии власти ещё не означает автоматической поддержки оппозиции. Кто же был против? Кандидаты, имеющие локальную известность, либо не имеющие таковой вообще. Наталья Пинус прекрасно отработала в Академгородке, а Лебедев в Дзержинском районе, однако сил и времени, чтобы полноценно донести свою программу до жителей других районов у них не хватило. А у Сергея Бойко, все-таки сумевшего мобилизовать своих сторонников и привести их на выборы, не хватило электоральной базы. Казалось бы, понимая свои сильные и слабые стороны, кандидатам стоило бы объединить усилия, как это было сделано в 2014 году. Но в силу ряда факторов, этого не произошло. Вот и оказалось, что с одной стороны кандидатов было слишком много, а когда человек пришёл на избирательный участок, то выбирать оказалось не из кого». Руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах мэра Новосибирска, которые состоялись накануне, 8 сентября, действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ) набрал 50,25% голосов. На втором месте самовыдвиженец Сергей Бойко (18,56%), на третьем — кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев (9,35%). Наталья Пинус («Российский общенациональный союз») набрала 8,28%, а Данияр Сафиуллин («Родина») — 7,32%.

Всего в бюллетене значились имена 15 кандидатов.

Явка на выборах мэра Новосибирска составила 20,55%. На досрочных выборах мэра города в 2014 году она составила 32,59%.

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