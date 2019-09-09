Кишинёв, , 11:45 — REGNUM Блокирование Молдавией счетов ряда предприятий из Приднестровской Молдавской Республики в молдавских банках в Кишиневе объясняют «борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма». Как заявили 9 сентября в Нацбанке Молдавии, некоторые приднестровские предприятия, имеющие счета в молдавских банках, не выполнили соответствующие требования нового законодательства Молдавии с этой сфере, передает ИА REGNUM.

В Нацбанке Молдавии добавили, что повышение контроля над банковскими операциями — это общемировая практика, и заблокированы были счета не только приднестровских предприятий, но и молдавских, которые тоже не подчинились новым требованиям. «Владельцы счетов должны действовать прозрачнее, в соответствии с обязательствами, которые они на себя взяли», — подвели итог в Нацбанке.

В конце прошлой недели, напомним, молдавский коммерческий банк, в котором были открыты счета целого ряда приднестровских предприятий, заблокировал проведение всех операций. Экономическим субъектам пришло уведомление с требованием закрыть счёт. Таким образом, приднестровские импортёры не могут приобретать товары и производить расчёты с иностранными партнёрами.

Приднестровье в этой связи уже провело консультации с участниками переговорного процесса по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. А президент ПМР Вадим Красносельский обратился к России в связи с блокированием счетов в Молдавии.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент ПМР обратился к России в связи с блокированием счетов в Молдавии